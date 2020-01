Kleine Zeitung +

Wirtschaft Walser warnt vor Abwanderung von Schultz

Tirols Wirtschaftsfkammerpräsident bricht Lanze für den Investor aus dem Zillertal und richtet dringenden Appell an den Osttiroler Tourismusverband. Es gehe nicht an, Investionen in Osttirol wegen Befindlichkeiten zu blockieren.