"Fridays for Future"Wer ist Osttirols Greta Thunberg?

Regionalgruppe Fridays for Future agiert aus der Anonymität heraus. Aktuell kritisiert sie Eröffnung des Dolomitenlaufes in Lienz.

Osttiroler Regionalgruppe Fridays for Future outet nicht, wer ihr voranmarschiert © Kasupovic

Jeden Monat während der Schulzeit gehen in Osttirol Jugendliche auf die Straße. Im Sog von Fridays for Future machen sie in der Innenstadt lautstark aufmerksam, auf den Klimawandel und auf die Klimapolitik rund um den Globus. Botschaften werden auch mit Transparenten vermittelt. Vor allem Schüler lassen sich für diesen Aktionismus mitreißen. Wobei es inzwischen Schulen gibt, die ihre Schützlinge während des Unterrichtes nicht mehr mitmarschieren lassen. Von Missbrauch von Schülern ist die Rede. Was in Lienz nach der Vorlage von Greta Thunberg passiert, hat keinen Namen und keinen offiziellen Kopf. Agiert wird aus der Anonymität heraus. Es gibt nur eine Regionalgruppe Osttirol.