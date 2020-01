Facebook

Achtung: Eisfläche am Tristacher See nicht freigegeben. © Stadt Lienz

Noch nichts war es in diesem Winter mit Eislaufen auf dem Tristacher See. Trotzdem ziehen zahlreichen Menschen dort ihre Runden. Sie sind jedoch auf eigene Gefahr unterwegs. Werner Engl von der Abteilung Sport- und Freizeit der Stadt Lienz sagt: „Die Eisfläche am See ist wegen der Situation im Ostteil noch nicht freigegeben. Es gibt dort noch offene Wasserflächen und Bohrungen am Ostufer haben sehr unterschiedliche Eisdicken ergeben, das heißt, hier gibt es Bewegung“. So gut wie jeden Tag seien er oder ein Mitarbeiter am See, um sich die Situation im Zugangsbereich beim Strandbad anzuschauen. „Täglich wird beobachtet und er werden Schlüsse gezogen“.