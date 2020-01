Facebook

Der begehrte Preis ging an das Hotel „Gradonna“ © GERT PERAUER

Das „Gradonna Mountain Resort“ in Kals ist preisgekrönt. Der Betrieb der Schultz-Gruppe gewinnt den Golden Panther Award 2019 in der Kategorie Mountain Resort. Mit dem Award zeichnete das Reisemagazin Paradise Mitte Januar 2020, bereits zum dritten Mal, in Wien die weltweit innovativsten und herausragendsten Ideen in der nationalen wie internationalen Tourismus- und Hospitality-Industrie aus. Mit dem Panther - einem Symbol für Innovationskraft und Stärke – startet das Gradonna ausgezeichnet ins neue Jahrzehnt und gilt damit als Benchmark in der Kategorie Mountain Resort.