"Time is your life" überreichte Scheck in Höhe von 11.000 Euro an Familie Brugger aus Matrei: Die alleinerziehende Mutter ist an Leukämie erkrankt, ihre Zwillinge von Geburt an schwerstbehindert.

Matthias und Tanja Brugger, Philipp Steiner (Juwelier Steiner, Lienz), Christine Gasser (Vinothek, Lienz), Manuel Assmair (Stöckl-Pub, Lienz), Michaela Brugger © TIYL/Philipp Steiner

In der vergangenen Woche konnte der Mitbegründer des gemeinnützigen Vereins für Sozialprojekte „Time is your Life“ (TIYL), Philipp Steiner, der Familie von Michaela Brugger aus Matrei einen Scheck in Höhe von 11.000 Euro überreichen. Die alleinerziehende Mutter von drei Kindern ist an Leukämie erkrankt. Zwei ihrer Kinder, die Zwillinge Matthias und Tanja, sind von Geburt an schwerstbehindert. Die beiden 14-Jährigen benötigen regelmäßige Gehhilfen, Therapien und medizinische Betreuung. Auch wenn Michaela Brugger von ihrer gesunden Tochter, der 16-jährige Yvonne, bei ihrer schwierigen Aufgabe unterstützt wird, ist der Alltag eine ständige Herausforderung. Ohne finanzielle Hilfe wären Prothesen, Gehhilfen oder der Treppenlift nicht zu finanzieren. Mit dem von „Time is your Life“ gesammelten Geld sind eine Gehhilfe und ein Stehbrett zum Muskelaufbautraining für Matthias und neue Schienen für Tochter Tanja finanzierbar.