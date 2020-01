Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Team der Nationalparkmittelschule Defereggental erreichte den zweiten Platz: Verena Stemberger, Nadine Gutwenger, Annalena Ploner, Elina Kleinlercher, Lukas Rieger, Cäcilia Ladstätter-Veiter © Schulcluster Defereggental

Die Tiroler Schulwinterspiele 2020 fanden parallel zu den Winter World Maters Games 2020 statt. Im Mittelpunkt stand einmal mehr die Begeisterung für Wintersport in seinen vielfältigen Facetten. Actionsreiche und spannende Bewerbe gaben Schülern die Gelegenheit, Wintersportarten aktiv kennenzulernen und im Team zusammenzuwirken.

Der Spaß an Bewegung im Schnee oder auf dem Eis ist die Motivation für ein buntes Programm, das an alle Jugendlichen zwischen der 5. und 13. Schulstufe gerichtet war.