Der Wolf bereitet den Bürgern in Kärnten und Osttirol Sorgen © HANS KLAUS TECHT

Drei gerissene Schafe im März 2019 in Guttaring. Vier gerissene Lämmer und ein gerissenes Schaf im April in Neumarkt. 35 gerissene Schafe und drei gerissene Rinder seit Mai im Raum Großarl, Hofgastein und Hüttschlag an der Grenze zwischen Kärnten und Salzburg – wie am Samstag im Rahmen der Agrarmesse in Klagenfurt bekannt wurde, gehen diese Vorfälle auf das Konto eines einzigen Individuums.