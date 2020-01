Abrissarbeiten der ehemaligen Molkerei haben begonnen. Die Kleine Zeitung warf einen letzten Blick in das Gebäude, in dem einst fünf Millionen Liter Milch verarbeitet wurden.

Das Ende ist besiegelt: Bis Ende Mai wird von der ehemaligen Molkerei nichts mehr übrig sein © Kasupovic

Für viele Osttiroler atmet die ehemalige Molkerei in der Fanny-Wibmer-Pedit-Straße in Lienz Geschichte. Bis Ende Mai wird hier alles dem Erdboden gleichgemacht. Am Montag wurde mit den Abrissarbeiten der Molkerei samt Nebengebäude begonnen. Gemeinsam mit Polier Josef Pfurner von der Firma Bodner warfen wir einen letzten Blick in das Gebäude.