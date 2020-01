Facebook

Hochdruckeinfluss und recht milde Luft lassen keine Wetteränderung zu. "Damit dürfen wir die Erwartungen an das Wetter erneut so hoch als möglich ansetzen", verspricht der gut gelaunte Wetterfrosch Werner Troger. Sonnenschein und ein teils wolkenloser Himmel bleiben für uns uneingeschränkt wetterbestimmend. Ein paar hohe Schleierwolken stören dabei kaum. Dazu gibt es vor allem auf den Bergen und an den Sonnenhängen nach wie vor für die Jahreszeit deutlich zu milde Temperaturen. Nur in den schattigen Tal- und Beckenlagen bleibt die Luft relativ kalt (Defereggental, Amlach, Mittewald). An den meisten Tagen im Jahr 2020 dominierte bisher die Sonne, und sicher beginnen sich viele schon zu fragen, wie viele von solch schönen Wintertagen jetzt noch vor uns liegen. Die Antwort fällt folglich aus: Bis einschließlich Freitag ändert sich wohl praktisch nichts!