Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hella in Abfaltersbach © KLZ

Hella Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Dies bestätigt auch Geschäftsführer Andreas Kraler: "Wir sind heute Nacht gehackt worden". Betroffen waren alle sechs Standorte in Europa. Am Standort in Abfaltersbach wurde, so Kraler, daraufhin sofort der IT-Krisenstab einberufen. "Wir haben alle Maßnahmen eingeleitet, die notwendig waren. Aus Sicherheitsgründen wurde auch die Produktion heruntergefahren", sagt Kraler.