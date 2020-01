Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Villgratental gibt es sseit 2015 vier Schutzzonen für Wild und Wald © Land Tirol

Skibergsteigen boomt – auch in Osttirol. Das Villgratental ist die zweitstärkste Destination für Tourengeher in Tirol. Der Ansturm auf die Berge mit aufgezogenen Fellen ist groß. Tausende ziehen jeden Winter von Kalkstein in Innervillgraten ihre Spuren bergwärts und fahren dann genussvoll ab. Über die Frequenzen in Innervillgraten gibt es genaue Zählungen, die über die Abteilung Forstorganisation des Landes durchgeführt werden. 14.067 Skitourengeher passierten im Winter 2014/15 die drei Messstellen, die zugleich Checkpoints für Lawinenverschüttetensuche (LVS) sind.