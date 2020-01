Facebook

Andreas Stotter, Maria und Josef Hauser, Dietmar Ruggenthaler © GEMEINDE VIRGEN, INGRID WIBMER

Maria und Josef Hauser sind sozusagen die „guten Seelen“ bei den Blutspendeaktionen in Virgen. Seit 30 Jahren organisieren sie die Veranstaltungen vor Ort und bereiten die Räumlichkeiten vor. In Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Roten Kreuzes sorgen sie dafür, dass sich die Spender willkommen fühlen und gut betreut werden. Mitunter ein Grund, dass in Virgen die Spendenbereitschaft so hoch ist. Im Durchschnitt gehen pro Aktion 130 gültige Blutspenden an die Blutbank. „Einmal waren es sogar 244“, erinnert sich das Ehepaar Hauser.