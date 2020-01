Am 23. Jänner findet Haussammlungs-Sendungsfeier mit Bischof Hermann Glettler in Lienz statt.

Über 2.000 ehrenamtliche Tiroler machen sich im März wieder von Haus zu Haus und von Tür zu Tür auf den Weg, um Spenden für die vielfältigen Hilfsangebote der Caritas im Inland von den Wärmestuben bis hin zur Familien- und Katastrophenhilfe zu sammeln – so auch in Osttirol. Die Spenden werden ausschließlich für Menschen in Notsituationen in Tirol verwendet.