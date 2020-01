Facebook

Auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera war am Sucheinsatz beteiligt © APA/Zoom.Tirol | Symbolbild

Ein abgängiger Pensionist ist in der Nacht auf Dienstag im Gemeindegebiet von Nussdorf Debant in Osttirol gefunden worden, gab die Polizei am Dienstag in der Früh bekannt. Der 84-Jährige hatte am Montag um 8 Uhr seine Wohnung in Lienz verlassen, um einen Spaziergang zu machen. Nachdem er jedoch nicht am vereinbarten Ort eingetroffen sei, sei um 17.30 Uhr eine Suchaktion eingeleitet worden.