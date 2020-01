Der Arzt informierte Villgrater gestern noch per Postwurf, dass in seinem Anliegen „Nichts“ passiert sein soll.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gernot Walder vermisst Resultat einer Besprechung © KLZ

Die ärztliche Versorgung in Osttiroler Tälern steht auf tönernen Füßen. Im Iseltal gelingt es nicht, ein voll funktionierendes bodengebundenes Notarztsystem zu koordinieren und Bereitschaftsdienste an Wochentagen laufen in einer Notlösung. Auch im Pustertal gibt es Probleme. Gernot Walder, der in Außervillgraten eine Wahlarztordination für Allgemeinmedizin betreibt, ist darum bemüht, seine Kassenarztstelle im Defereggental auf das Villgratental auszudehnen. So kam es am 25. September zu einer Besprechung der Gemeinderäte von Außer- und Innervillgraten mit Gesundheits-Landesrat Bernhard Tilg.