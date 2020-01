Bad Reichenhall Junge Osttiroler Schwimmer räumten ab

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Theresa Riepler, Anna Nemmert, Karl Kastner, Lea Tabernig (vorne von links), Trainer Pepi Mair und Nico Tabernig (hinten © KK/PRIVAT

Beim 9. Rupertusthermen –Pokal Schwimmen in Bad Reichenhall waren 264 Teilnehmer von 26 Vereinen aus Deutschland und Österreich am Start. Mit dabei waren auch fünf Sportler der Schwimmunion Osttirol. Nico Tabernig, Osttirols Topschwimmer des Jahrgangs 2007, holte sich dabei souverän Platz 1. Vier Silbermedaillen erschwamm sich Karl Kastner (Jahrgang 2011). Er qualifizierte sich auch für das Lagenfinale der Jahrgänge 2007 und jünger und belegte dort den sechsten Rang. Theresa Riepler (2008) gewann einmal Silber und einmal Bronze. Silber holte sich Anna Nemmert (2011) in ihrer Paradedisziplin Schmetterling. Drei sechste Plätze gingen ebenfalls an Nemmert. Zufrieden mit ihren Leistungen konnte auch Lea Tabernig (2011) mit vier Top-Ten Plätzen sein.