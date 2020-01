Staatsmeisterschaft Auch Osttiroler mischten vorne mit

Im Rahmen des Compedal Sprints in Thal-Assling in Osttirol wurde die Österreichische Meisterschaft in der Disziplin Sprint ausgetragen. ÖSV lobte Veranstaltung in höchsten Tönen.

Österreichs Ausnahmeathleten sprinteten in Assling aufwärts © (c) Sport Consult KG

Bei Kaiserwetter gingen die Sportler in Assling an den Start. Es gab ein tolles Ambiente, begeisterte Zuseher und spannende Wettkämpfe mit Österreichs Ausnahmeathleten. Die Läufer absolvierten dabei einen Anstieg, zogen in einer Wechselpassage unter Zeitdruck die Felle ab und gelangten über eine Abfahrt ins Ziel. Beim Compedal Sprint musste hier eine Strecke mit 85 Höhenmetern und 800 Metern Länge zurückgelegt werden. Nachdem in Qualifikationsläufen entschieden wurde, wer am Viertelfinale teilnehmen darf, ging es dort dann um den Aufstieg ins Halbfinale und schließlich ins Finale.