Rund 1600 Besucher ließen sich den Tirolerball in Wien nicht entgehen. Aus Osttirol reiste eine rund 500-köpfige Delegation an. Trotz Böllerei blieb Wiener Rathaus unbeschadet.

Trotz klirrender Kälte fegte die Plattlergruppe Oberlienz beim landesüblichen Epfang gekonnt über den Arkadenhof © PV36/Brunner Images | Philipp Brunner

So mancher Juchizer hallte am Samstagvormittag lautstark durch die Bundeshauptstadt. Der Aufmarsch des Bezirksorchesters Lienzer Talboden, der Marketenderinnen, Fahnenträgern und Schützen, die von Kopf bis Fuß schneidig gekleidet waren, verwandelten das graue Wien in ein buntes Bild.