Wetter in Osttirol

Das Wetter zeigt sich weiterhin von der schönen Seite © Fuchs Jürgen

Am Sonntag herrscht Hochdruckeinfluss in Osttirol vor. Deshalb zeigt sich nach der Auflösung nur sehr vereinzelter Nebelbänke in den Niederungen tagsüber zumeist wieder die Sonne und zum Teil ist es sogar wolkenlos.