Interview„Dieser Job ist keine Frage des Geschlechts“

Katja Tersch (47) wird am 1. Februar Chefin des Landeskriminalamtes Tirol. Nicht Quote, sondern Fähigkeit hat über ihre Bestellung entschieden.

Katja Tersch übernimmt am 1. Februar verantwortungsvollen Job © KK/LKA

Sie sind gebürtige Niederösterreicherin und landeten vor 19 Jahren in Tirol. Was war der Grund für den Wechsel in unser Bundesland?

Katja Tersch: Es waren private Gründe. Ich habe einen Tiroler kennengelernt.