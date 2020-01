Nach Kals kann man nun auch am Lienzer Zettersfeld mit dem Skateboard über die Pisten wedeln. „Glockner Adventures“ macht´s möglich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Snowskating-Trend schwappt langsam auch auf Osttirol über © KK/Tom Bause

Skaten auf Schnee? Klingt verrückt, ist aber möglich. Snowskating nennt sich dieser Trend, der langsam auch auf Osttirol überschwappt. Seit der Wintersaison 2018 bietet „Glockner Adventures“ Kurse und Snowskate-Verleih in Kals am Großglockner an. Heuer wurde das Angebot auf das Lienzer Zettersfeld erweitert.