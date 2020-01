Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die RegioNet-Experten Martin Lukasser, Silvio Trojer und Daniel Duregger stehen Rede und Antwort © KK/Stadt Lienz Lenzer

Alles, was es über den Breitbandanschluss „RegioNet“ in Lienz und den 14 Nachbargemeinden zu wissen gibt, wird Interessierten im Stadtlabor Lienz vermittelt. Von Montag, 13. Jänner bis Freitag, 17. Jänner, jeweils von 9 bis 16 Uhr stehen die RegioNet-Experten Rede und Antwort. Egal ob es um den Nutzen des gemeindeeigenen RegioNets für die Bevölkerung und Betriebe geht, die Chancen, die es in sich birgt oder welche Ausbaustufen bislang erreicht wurden und wohin sich das Netz in Zukunft ausbreitet, kann dort in Erfahrung gebracht werden.