Skischaukel UVP läuft erst für Sexten

Südtiroler Seite ist seit halbem Jahr in Umweltverträglichkeitsprüfung. Für Sillianer Seite will man im April oder Mai einreichen.

Für die Südtiroler Seite (im Bild das Skigebiet Helm und Rotwand) ist die Umweltverträglichkeitsprüfung für die Skischaukel seit Monaten im Gange © KLZ

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Skischaukel Sillian-Sexten läuft schon ein halbes Jahr - in Bozen und in Rom. Die Drei Zinnen AG aus Sexten hat die Unterlagen in Bozen eingereicht. In der Dolomitenregion „3 Zinnen“ ist man derzeit mit der Winterauslastung nicht zufrieden. Durch die Skischaukel erhofft man Aufschwung und höhere regionale Wertschöpfung.