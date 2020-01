Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs Juergen

Ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet hat uns fest im Griff. Vielfach ist es strahlend sonnig bzw. völlig wolkenlos. "Den reinen Sonnengenuss mit den besten Schnee- und Pistenverhältnissen sollte man unbedingt ausnutzen", rät der Wetterfachmann Werner Troger. Erst später am Tag streift uns eine Warmfront mit einigen harmlosen Wolkenfeldern aus dem Norden. Auf den Bergen steigen die Temperaturen tagsüber deutlich. Die Nullgradgrenze klettert über 2000 Meter Seehöhe an. Nur in den schattigen Tallagen hält sich die kalte Winterluft recht zäh. Kältepole in der Früh sind das Defereggental, das Villgratental und der Raum Sillian.