Anton Bergmann, Präsident Kiwanis Klub Lienz/Osttirol © Kasupovic

Erstmals dürfen sich heuer gleich fünf talentierte Jungmusiker über den Kiwanis-Förderpreis freuen. Dieser wird am Freitag, den 10. Jänner, im Zuge des traditionellem Neujahrsempfangs des Kiwanis Klubs Lienz/Osttirol in der Landesmusikschule Lienz vergeben. „Vor 21 Jahren wurde der Förderpreis aus der Taufe gehoben“, erklärt Kiwanis-Präsident Anton Bergmann. Anno dazumal wurden noch junge Künstler gefördert. „Die ersten zwei waren Maler. Das hat sich aber relativ schnell in Richtung Musik entwickelt“, so Bergmann. Die Preisträger werden von den Direktoren nominiert. „Wir haben eine sehr gute Trefferquote. Zwei Drittel der bisherigen Preisträger haben eine Musikkarriere gemacht,“ freut sich Bergmann. Einer davon ist der Osttiroler Simon Steidl, Musiker bei den Grazer Philharmonikern.