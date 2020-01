Die Grippe hat Osttirol erreicht. Influenza "H3N2" wurde erstmals am 3. Jänner nachgewiesen. Dies sei "ein alter Virenstamm". Der Experte glaubt, dass die Menschen dagegen eher immun sind.

Die Grippe ist in Osttirol angekommen © APA/BARBARA GINDL

Deutlich später als in Nordtirol sind auch in Osttirol die ersten Fälle der echten Grippe aufgetreten: Am 3.Jänner wurde im Bezirk erstmals Influenza H3N2 nachgewiesen, sagt der Osttiroler Virologe Gernot Walder. Infektionen der oberen Luftwege waren zwar seit dem Spätherbst im Bezirk weit verbreitet, allerdings auf andere Erreger zurückzuführen. Mycoplasmen (zellwandlose Bakterien) wurden bisher besonders häufig nachgewiesen, seit Mitte Dezember sind sie aber auf dem Rückzug.