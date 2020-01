Der Traktor war im Zielgelände der Naturrodelbahn „Lienzer Dolomiten“ in Leisach abgestellt.

© APA/Barbara Gindl

In der Nacht auf Samstag wurden von einem Traktor, welcher im Zielgelände der Naturrodelbahn „Lienzer Dolomiten“ in Leisach abgestellten war die an der Hinterachse montieren Schneeketten von bislang unbekannten Tätern abmontiert und gestohlen. Der Traktor wird zum Präparieren der Rodelpiste eingesetzt.

Zur Demontage der Schneeketten musste das Fahrzeug an der Hinterachse durch die Täter angehoben werden, um die dort angebrachten Schneeketten abmontieren zu können. Durch die Tat entstand dem Zulassungsbesitzer ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung des Täters sind an die Polizeiinspektion Lienz, unter der Telefonnummer 059133/7230 oder an jede andere Sicherheitsdienststelle erbeten.