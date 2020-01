Auf einem Spaziergang neben der Drau in Tristach kam Samstagmittag eine 73-Jährige zu Sturz und verletzte sich schwer. Zwei Buben hörten schließlich ihre Hilferufe und setzten die Rettungskette in Gang.

Eine 73-jährige Osttirolerin lag nach einem Sturz zweieinhalb Stunden lang auf einem Weg neben der Drau. Jugendliche retteten sie schließlich, die Rettung brachte sie ins Spital (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Rehfeld

Eine 73-Jährige war am Samstag gegen 11.30 Uhr auf dem Draufluss-Begleitweg in Tristach unterwegs. Plötzlich kam die Frau zu Sturz und verletzte sich dabei schwer am Bein. Der Spazierweg war zu diesem Zeitpunkt rutschig und vereist. Zuerst versuchte die Frau noch, aufzustehen, wie sie später der Polizei schilderte. Es gelang ihr, einige Meter weiterzukommen. Aufgrund der Verletzung konnte sie den Weg aber nicht mehr fortsetzen und begann, um Hilfe zu rufen - doch vorerst vergebens.