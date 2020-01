Facebook

Lukas Jungmann, Ursula Strobl und Stefan Taferner © Florian Eder

In der Adventszeit verwandelte sich das Lienzer Rathaus, die Liebburg, auch heuer wieder zum großformatigen Adventkalender, gefüllt mit zeitgenössischen Kunstwerken heimischer Künstler. Mittlerweile zum 22. Mal. Und wie in der Vergangenheit wurden auch heuer die Kunstwerke von den jeweiligen Künstlern kostenlos zur Verfügung gestellt und Anfang des Jahres für einen guten Zweck versteigert. Die Auktion, bei der an Familien in Not gespendet wurde, organisierten in bewährter Manier die Mitglieder des Serviceclubs "Round Table 22 Lienz".