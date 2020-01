Zehn Millionen Euro fallen an Gemeindeabgaben an.

Die Einnahmen der Stadt Lienz setzen sich aus Gemeindeabgaben, Steuern, Ertragsanteilen und Benützungsgebühren zusammen. Ein ansehnlicher Brocken, der jährlich in der Kasse der Stadt landet, ist die Kommunalsteuer mit 6,850 Millionen Euro. In der Gemeinderatssitzung äußerten sich dazu die Mandatare äußerst zufrieden. An Grundsteuer wird eine Million Euro eingenommen. Beachtlich auch die Kurzparkzonenabgabe. Sie liegt bei 1,070 Millionen Euro.