Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Dolomitensprint führt in zwei Runden vom Hauptplatz auf den Johannesplatz und retour © KLZ

Der große Schnee vom November macht möglich, was sich Franz Theurl für den diesjährigen Dolomitenlauf in den Kopf gesetzt hat. Es gibt für den Lauf am Sonntag, den 19. Jänner, eine völlig neue Streckenführung über den Drauradweg von Heinfels nach Lienz mit Ziel am Hauptplatz. Das Starterfeld in Heinfels liegt direkt neben dem neu umgebauten Bahnhof. „So können Läufer auch mit Bussen an- und abfahren“, sagt Dolomitenlauf-Organisator Franz Theurl. Züge fahren ja bekanntlich wegen der Streckesperre auch am Dolomitenlauf-Wochenende noch keine.