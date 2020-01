Facebook

Der Hochdruckeinfluss nimmt vom Westen her wieder deutlich zu. Zudem bläst vor allem in der Höhe ein recht lebhafter, föhniger Nordwind, der tagsüber teilweise bis in die Niederungen durchgreifen könnte. Damit lockern die vor allem im Norden vorhandenen Wolken auf und besonders nach Süden hin setzt sich die Sonne besser in Szene. "Vor allem auf den Bergen ist es relativ kalt und somit von den Temperaturen her gesehen vorübergehend winterlicher", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen in den Niederungen erreichen zum Beispiel in Sillian Werte nahe +5 Grad.