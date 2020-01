Facebook

Der Eishockeycrack Clemens Unterweger wurde von Andreas Köll und Elisabeth Mattersberger geehrt © Brunner

Beim Heimspiel des UECR-Huben gegen Spittal wurde dem Eishockeycrack Clemens Unterweger besondere Ehre zu teil. Unterweger erhielt das Sportehrenzeichen der Gemeinde Matrei. Aufgrund seiner herausragenden Leistungen als Spieler des EK-Zell am See, der Graz 99ers und die Erlangung des Meistertitels in der Erste Bank Eishockey Liga mit dem Rekordmeister KAC aus Klagenfurt wurde Unterweger ausgezeichnet. Ebenfalls spielt Unterweger im Österreichischem Eishockey Nationalteam. Überreicht wurde das Ehrenzeichen von Bürgermeister Andreas Köll, Vizebürgermeisterin und Bundesrätin Elisabeth Mattersberger sowie vom Sportreferenten Norbert Riepler.