Nur einen Monat nach seinem Bandscheibenvorfall kehrt ÖSV-Ass Manuel Feller beim Slalom in Zagreb am Sonntag in den Skiweltcup zurück.

Manuel Feller beim Training in Lienz © GEPA pictures

Diese Nachricht ist wohl als Sensation zu werten. Wesentlich früher als erwartet kehrt Manuel Feller in den alpinen Skiweltcup zurück. Der Österreicher wird bereits am Sonntag beim Slalom in Zagreb (14.15 Uhr/17.40 Uhr) wieder an den Start gehen. Dies erklärte der 27-Jährige nach einem intensiven Trainingsvormittag am Freitag in Lienz gegenüber der Kleinen Zeitung. Feller hatte erst am 4. Dezember einen Bandscheibenvorfall erlitten.