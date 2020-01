Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kinderfreundliches Almfamily Hotel Scherer © KK/Privat

Aus 760 Familienhotels in 17 europäischen Ländern wurden die 50 beliebtesten Kinderhotels ausgezeichnet. Das Urlaubsportal kinderhotel.info vergab zum zweiten Mal dafür seine Awards. Die Auswertung basierte auf Gästebewertungen in Kombination mit besonders familienfreundlicher Hotelausstattung. Sowohl der quantitative Umfang der Kinderbetreuung als auch qualitative Komponenten, wie die Betreuung in unterschiedlichen Altersgruppen oder das Angebot einer Babybetreuung wurden recherchiert. Darüber hinaus analysierte die Redaktion die Gästebewertungen eines jeden Hotels aus drei großen Bewertungsportalen.