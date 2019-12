Am 3. und 4. April 2020 geht die Jobmesse „Zruck hoam“ nach großem Erfolg in die zweite Auflage.

Richard Piock sucht Bewerber für Jobmesse © Ruggenthaler

50 Osttiroler Unternehmen hat Richard Piock, der Geschäftsführer der Innos GmbH, Ende des Vorjahres angeschrieben, um sich an der Erstauflage der Jobmesse zu beteiligen. Letztlich präsentierten sich in der Arena der Raiffeisengenossenschaft Osttirol (RGO) 13 heimische Firmen, die hochkomplexe, technisch innovative Produkte herstellen und weltweit vertreiben. Sie zeigten bei der Jobmesse am 5. und am 6. April 2019 ihre Leistungspalette und boten auch offene Stellen an.