Sonnig und trocken"Wiltrud" beschert uns freundliches Wetter

Mit dem Hoch stellt sich zum Jahresausklang ruhiges Winterwetter ein. Bis auf Weiteres sei kein Niederschlag in Sicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die kommenden Tage laden zu einem ausgedehnten Spaziergang ein (Archivbild) © KLZ/Markus Traussnig

Hoch "Wiltrud" sorgt im Alpenraum für ruhiges Winterwetter zum Jahresausklang. Laut der Österreichischen Unwetterzentrale ist bis auf Weiteres kein Niederschlag in Sicht. Häufig scheint die Sonne. Auf den Bergen sollen die Temperaturen in der kommenden Woche wieder auf überdurchschnittliche Werte ansteigen. In den Tallagen soll sich eine Inversionswetterlage mit teils strengem Nachtfrost einstellen.