Auf der Defereggen-Landestraße kollidierten am Freitag zwei Autofahrer. Beide Lenker stammen aus Deutschland. Sie wurden ebenso wie die Beifahrer bei der Kollision unbestimmten Grades verletzt.

Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht © KLZ/Rehfeld

Am Freitag gegen 14:30 Uhr war ein 59-jähriger Deutscher mit seinem Auto auf der Deferegger Landesstraße aus Richtung St. Veit kommend in Fahrtrichtung St. Jakob unterwegs. Eine 19-jährige Deutsche kam dem Mann mit ihrem Wagen talauswärts entgegen. Die junge Frau unterschätzte offenbar die schwierigen Straßenbedingungen. Auf der schneebedeckten Fahrbahn geriet die 19-Jährige in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einer frontalen Kollision der beiden Autos.