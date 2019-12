Facebook

© Jürgen Fuchs

Ein kräftiges Hochdruckgebiet bestimmt am Sonntag auch das Wetter bei uns im Land. Deshalb scheint tagsüber zumeist die Sonne und Wolken spielen dabei kaum eine Rolle. "Der Tag eignet sich auf den Bergen vor allem für den Wintersport, denn neben Sonnenschein gibt es speziell an den Sonnenhängen auch recht angenehme Temperaturen", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger. In den Morgenstunden ist es in den Niederungen recht kalt und somit auch frostig. Nachmittags steigen die Temperaturen zum Beispiel in Lienz auf Werte um +2 Grad. In den schattigen Talbereichen könnte es jedoch bei Frost bleiben. An den Sonnenhängen in mittleren Höhenlagen ist es hingegen am Nachmittag für die herrschende Jahreszeit doch merklich zu mild.