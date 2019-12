Zum 50-jährigen Jubiläum bieten die Veranstalter der Damen-Weltcuprennen in Lienz ein fülliges Rahmenprogramm.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Links: Vor zwei Jahren überbrachten Schafe die Starnummern, heuer gilt es, die Nummer zu ergolfen © KK/Expa Groder

Alle zwei Jahre dreht sich in Lienz Ende Dezember alles um die besten Skirennläuferinnen der Welt. Seit 50 Jahren gastiert der Weltcup in Lienz. Heute und morgen schmeißt sich die Weltelite der Skitechnikerinnen den steilen Lienzer Schlossberg hinunter und kämpft dabei um jede Hundertstel am Hochstein. Ein Spektakel sowohl für die Läuferinnen als auch für die jubelnden Ski-Fans entlang der Strecke.