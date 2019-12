Facebook

In Rom angekommen, steht auch Sightseeing nichts im Weg © Kasupovic

„Künstler, die in Tirol geboren sind oder deren Lebensmittelpunkt in Tirol ist, haben auch heuer wieder die Möglichkeit, sich für einen einmonatigen Arbeitsaufenthalt im Künstlerhaus in Paliano bei Rom zu bewerben", informiert Kulturlandesrätin Beate Palfrader. Für bis zu zwei Künstler steht jeweils ein Wohnatelier mit gemeinsamer Infrastruktur für die Monate Mai, Juni und Oktober zur Verfügung. Damit verbunden erhalten sie einen Aufenthalts- und Reisekostenzuschuss des Landes Tirol in Höhe von 600 Euro.