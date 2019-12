Am 24. November wurde die Land Tirol App offiziell präsentiert, einen Monat später haben sie bereits über 30.000 Handynutzer auf ihren Smartphones installiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Land-Tirol-App weist beispielsweise auf Straßensperrungen hin © Land Tirol/Schlossmarketing

„Dieser erste Erfolg bestätigt uns im eingeschlagenen Weg, den Bürgern noch schneller und auf direktem Weg wichtige Informationen zur Verfügung zu stellen. Ich freue mich, dass das Angebot so gut angenommen wird. Und es gibt bereits konkrete Pläne, die App noch weiter auszubauen. Damit wird die Handyanwendung für die Tiroler nochmals attraktiver“, hält Landeshauptmann Günther Platter fest. Unzählige Rückmeldungen aus der Bevölkerung in den ersten Wochen ab Einführung zeigen, dass die Land Tirol App auf großes Interesse stößt: „Feedback ist bei so einem Projekt maßgeblich – es lebt auch von den Wünschen und Ideen der Nutzerinnen und Nutzer sowie Experten. Alle Rückmeldungen werden sorgfältig auf ihre Einbindungsmöglichkeit geprüft und wenn möglich entsprechend berücksichtigt.“