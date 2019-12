Facebook

Die Piste präsentiert sich wie vor zwei Jahren in perfektem Zustand © KK/EXPA/Michael Gruber

Dem Skiweltcup der Damen am 28. Dezember (Riesentorlauf) und am 29. Dezember (Slalom) steht nichts mehr im Wege! Die Schneekontrolle der FIS, durchgeführt von Gorazd Bedrac, verlief sehr erfolgreich. „Es ist alles positiv, es herrschen perfekte Pistenbedingungen am Hochstein“, sagte der slowenische FIS-Delegierter. Grünes Licht also für das 50-jährige Weltcupjubiläum in Lienz!



Die Weltcuppiste am Hochstein präsentierte sich heute bei der FIS-Schneekontrolle in perfektem Zustand. Maßgeblichen Anteil daran hat die Lienzer Bergbahnen AG um Vorstand Mario Tölderer, der auch Vizepräsident des Organisationskomitees ist. Der Osttiroler ist stolz auf seine Mitarbeiter, die in den letzten Wochen sehr gute Arbeit geleistet haben: „Vor allem in der letzten Kälteperiode wurde viel Schnee produziert. Am vergangen Wochenende wurde die Beschneiung eingestellt und seither haben wir die Piste mit schwerem Gerät präpariert. Gestern hat es etwas geregnet, wodurch sich die Piste weiterhin verfestigt hat. Derzeit arbeitet der Skiclub Lienz mit Sprühbalken am Feinschliff.“



Ebenso zufrieden zeigte sich auch Skiclub-Präsident Siegfried Vergeiner, der mit seinen Helfern in den letzten Wochen tolle Arbeit verrichtet hatte. Er begleitete Gorazd Bedrac bei der FIS-Kontrolle, wobei unter anderem die Schneedecke vermessen wurde. Dazu Vergeiner: „Die Piste ist in perfektem Zustand! Wir sind auf der sicheren Seite und in den nächsten Tagen soll es nochmals richtig kalt werden.“