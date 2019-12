Facebook

© Fuchs Juergen

Am Samstag überquert eine Schlechtwetterfront unser Land. Gleichzeitig bildet sich über Oberitalien ein Randtief, welches vorübergehend bei uns wetterwirksam sein sollte. Aus der Nacht heraus dominieren die dichten Wolken und es regnet und schneit immer wieder. Die Schneefallgrenze sinkt dabei zumeist unter 1500 m Seehöhe, teilweise kann es aber auch bis nahe 1000 m herabschneien. Im Tagesverlauf zieht dann das Tief ostwärts weiter und das Wetter beginnt sich zu beruhigen. Damit werden die Schauer weniger und die Wolken lockern vom Westen her sogar etwas auf. "Neuschnee für die Skigebiete gibt es nur in höheren Lagen und dort verbessern sich damit die Wintersportgebieten", bemerkt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen im Drautal am Nachmittag auf Werte nahe +5 Grad.