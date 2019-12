Facebook

Staatspräsident Sergio Mattarella © APA/HANS PUNZ

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat einen römischen Arzt ausgezeichnet, der im vergangenen August nach einer Radtour in Tirol in einem Zug in Lienz einer italienischen Frau mit einer Herzdruckmassage das Leben gerettet hatte. Der 34-jährige Carlo Santucci erhielt bei einer Zeremonie im Quirinalpalast in Rom am Freitag das Ehrenzeichen für "Verdienste um die Republik".