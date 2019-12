Facebook

Am 19. Dezember 2019 zwischen 19.30 und 20.15 Uhr ereignete sich in Lienz in der F.W. Raiffeisenstraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein unbekannter Lenker beschädigte dabei zwei Stromverteilerkästen erheblich. Beim Fahrzeug dürfte es sich um einen grünen Golf BJ 98-2003 handeln, welcher an der Front starke Beschädigungen aufweisen müsste.

Hinweise an die Polizei Lienz unter der Tel. 059 133 - 7230.