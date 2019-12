Felbertauern Straße Auto blieb nach Kollision auf dem Dach liegen

Unfall Freitag in den frühen Morgenstunden auf der Felbertauern Straße in Richtung Lienz. Zwei Pkw krachten zusammen, eine Lenkerin wurde dabei verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rettung brachte die Verletzte ins BKH Lienz © Rehfeld

Ein 54-jähriger Mann war am Freitag gegen 4.10 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Felbertauern Bundesstraße in Richtung Lienz unterwegs und wollte einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Genau in diesem Moment bog die 63-jährige Pkw-Lenkerin nach links in eine Zufahrtsstraße ab. Es kam zu einer seitlichen Kollision, wobei das Auto der Frau seitlich aushob und auf dem Dach zu liegen kam.