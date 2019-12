Beim traditionellen Tirolerball bringen Osttiroler am 11. Jänner 2020 die „Lienzer Dolomiten nach Wien“. Der Bandltanz als leuchtendes Glasfaser-Netz ist nur eines der Höhepunkte.

Zum 28. Mal geht der Tirolerball in Wien über die Bühne © KK/DIE EVENTFOTOGRAFEN, MARTIN HÖRMANDINGER

In zackigen Dolomiten-Temperament geht am 11. Jänner 2020 der traditionelle Tirolerball im Wiener Rathaus über die Bühne. Unter dem Motto „Wir bringen die Lienzer Dolomiten nach Wien“ schlüpft der Planungsverband 36 – Lienz und Umgebung – dieses Mal in die Gastgeberrolle. Die 15 Gemeinden des Lienzer Talboden fächern dabei besonders facettenreich auf.