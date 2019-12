Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schieder, Rainer, Unterweger und Wibmer (von links) © KK/PRIVAT

Strahlende Gewinner standen vor dem Kunstkalender an der Liebburg, als Präsidentin Ulrike Wibmer des Soroptimist International Clubs Lienz/Osttirol die Gewinner der Lostombola verkündete: Hanna Glanzl freute sich über einen Tagesbesuch im Grandhotel-Spa mit Frühstück, Kristin Ranegger über eine hawaiianische Lomi Nui Massage in der Praxis am Tor sowie Paul Unterweger über eine Filmmatinee mit Brunch für 30 Personen im CineX. Der Benefiz-Nachmittag bei dem Spenden gesammelt und Lose verkauft wurden, gestalteten Kinder der Volksschule Lienz Nord unter Direktorin Maria Bürgler sowie den Klassenlehrerinnen Johanna Holzer und Angelika Lindler. Über eine großzügige Spende durften sich die Vertreterinnen des Frauenhauses Lienz freuen: Brigitte Schieder, Caroline Rainer und Sabine Unterweger nahmen einen Scheck über 2160 Euro in Empfang.