Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Matreier Spar-Marktleiterin Katharina Wibmer und Bernhard Oberschneider, Obmann des Vereins Soziales Matrei © KK/Spar

Ein Geschäft für einkommensschwache Bürger. Was es in größeren Städten schon länger gibt, könnte auch in Matrei Relevanz haben. Diese Idee hatte die Arbeitsgemeinschaft Matrei vor mehr als zehn Jahren.